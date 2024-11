Last-Minute-Remis gegen Freiburg: Frauen des FC Bayern büßen zwei wichtige Zähler ein

Die Mannschaft um Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn kam am 9. Bundesliga-Spieltag nicht über ein 2:2 (0:2) beim SC Freiburg hinaus.

München liegt mit 20 Zählern zwar an der Tabellenspitze einen Punkt vor Pokalsieger VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen können aber am Samstag mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim an den Bayern vorbeiziehen.

Lisa Karl (16.) und Cora Zicai (30.) erzielten die Treffer zur 2:0-Führung der Breisgauerinnen. Alara Sehitler (50.) und die Polin Weronika Zawitowska (90.+1) retteten den Gästen wenigstens einen Zähler.