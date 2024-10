Tränen und Traumtor! Deutschland verliert bei emotionalem Abschiedsspiel von Alexandra Popp gegen Australien

DFB-Team startet bei Abschied von Alexandra Popp mutig

Das DFB-Team startete mutig, sichtlich bemüht, seiner Galionsfigur Popp noch einen Treffer aufzulegen. Doch es war Cerci, die nach schöner Flanke von Vivien Endemann die frühe Führung erzielte. Der Pfosten verhinderte bei einem Schuss von Felicitas Rauch (8.) das 2:0.

Erst nach Popps Schichtende fanden die australischen Matildas ins Spiel, die Gastgeberinnen verloren den Faden und das Tempo, das sie in Wembley so stark gemacht hatte. Johannes parierte in ihrem erst zweiten Länderspiel zunächst zweimal stark, wurde dann aber nach einem unnötigen Ballverlust von Cerci überrumpelt. Auf der Gegenseite vergab Endemann (32.) freistehend.

Wück reagierte nach der Pause mit der Einwechslung von Innenverteidigerin Sophia Kleinherne und Rückkehrerin Lina Magull für Minge und die unauffällige Gräwe. Die umgekrempelte DFB-Elf zeigte aber weiter Probleme im Spielaufbau, im letzten Drittel fehlten Präzision und zündende Ideen gegen Australiens Fünferkette. Beim zweiten Gegentreffer sah Johannes unglücklich aus.

In der Nach-Popp-Ära geht es auf dem Weg zu EM 2025 in der Schweiz in rund einem Monat weiter. Am 29. November steht ein Testspiel beim EM-Gastgeber an, am 2. Dezember folgt der Jahresabschluss in Bochum gegen Italien.