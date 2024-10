"Achterbahn der Gefühle": DFB-Team gewinnt bei Debüt von Bundestrainer Christian Wück das Prestigeduell gegen England

England gegem Deutschland: Ann-Kathrin Berger patzt vorm 2:3

Nicht nur bei einem katastrophalen Fehlpass von Sara Doorsoun (39.) fiel mehr und mehr auf, dass die Abstimmung in der deutschen Defensive nicht stimmte. Doch immer wieder gab es offensive Glanzpunkte wie Linda Dallmanns 30-Meter-Schuss an die Querlatte (45.+4) oder Jule Brands aberkanntes Tor (51.) nach vorheriger Abseitsposition der eingewechselten Selina Cerci.

Hoffmanns ermutigendes Debüt hatte Wück zur Pause beendet und zudem hinten links Felicitas Rauch für Sarai Linder gebracht. Die Herausforderung blieb defensive Stabilität gegen stets gefährliche Gastgeberinnen, was die neuformierte deutsche Abwehr nun insgesamt besser löste. Deutschland erwartete England tiefer, nahm dem Spiel der Gegnerinnen dadurch die Schnelligkeit und konterte über Brand (59.) oder Bühl (61.) selbst stark (59.) - allerdings ohne das vierte Tor.

Das kam, als Sara Däbritz (72.) als Ersatzschützin für die inzwischen ausgewechselte Gwinn einen weiteren Elfmeter verwandelte. Russo hatte Pia-Sophie Wolter gefoult. Danach ließ Berger einen harmlosen Ball durch ihre Hände gleiten und ermöglichte Lucy Bronze das 3:4 (81.).

Wücks nächster Prüfstein folgt am Montag (18.10 Uhr/ZDF), wenn Popp in Duisburg ihr Abschiedsspiel gegen Australien bestreitet. Erstes großes Ziel ist die EM im Sommer 2025 in der Schweiz.