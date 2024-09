"Haben die schwersten Lose gezogen": FC Bayern hadert mit Champions-League-Auslosung

Champions League: Letzte Saison um alten Modus

Die Gruppenphase, die den Vereinen je 400.000 Euro als Startprämie einbringt, beginnt am 8. Oktober und endet am 18. Dezember. Das Finale der Königsklasse ist für Ende Mai 2025 in Lissabon geplant.

Die Bayern waren direkt für die Gruppenphase qualifziert, Wolfsburg setzte sich in den Play-offs souverän gegen die AC Florenz durch (7:0/5:0). Eintracht Frankfurt war in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert.

In der nächsten Saison wird die Champions League in ähnlicher Form wie bei den Männern reformiert. Dann treten 18 Teams in einer Ligaphase an, zudem installiert die UEFA erstmals einen zweiten Frauen-Klubwettbewerb.