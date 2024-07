DFB-Frauen schlagen Österreich bei Olympia-Generalprobe deutlich - Sorgen um Lena Oberdorf

"Das würde uns verdammt wehtun, sie ist ein wichtiger Faktor", sagte Hrubesch in der ARD, "ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, wir warten erstmal ab." Wirklich Hoffnung bereiteten die Bilder von Oberdorfs Zweikampf mit der Frankfurterin Barbara Dunst allerdings nicht. Mit schmerzverzerrtem Gesicht klopfte sie auf den Rasen, auch Hrubesch gab zu, den Anblick "nicht gut" ertragen zu können.

Spielerisch lief es bis zu Oberdorfs Auswechslung nach 71 Minuten. Beflügelt durch den Treffer von Klara Bühl (11.) kontrollierten die DFB-Frauen die Partie. Durch die weiteren Tore von Jule Brand (39.), Lea Schüller (52.) und erneut Bühl (90.+3) sorgten sie vor 43.953 Fans in Hannover für Euphorie und verabschiedeten sich mit viel Applaus und als Gruppensieger in der Qualifikation für die EM 2025 gen Frankreich. Am Freitag hatte es in Island noch eine bittere 0:3-Niederlage gesetzt.

"Wir waren von Anfang an da, das war unheimlich wichtig, das macht uns stark und gibt uns Selbstvertrauen, das müssen wir mit in die nächsten Spiele nehmen, die unglaublich wichtig sind", sagte Doppeltorschützin Bühl: "Die Fans waren das ganze Spiel da. Das ist ein unglaubliches Gefühl, vor so einer Kulisse zu spielen."