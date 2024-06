"Gefühlsachterbahn" beim DFB-Team: Große Sorge um Abwehrchefin

© getty

Alexandra Popp: "Nicht so, wie wir uns das vorstellen"

Dass mit Blick auf die olympische Medaillenmission weiter Luft nach oben ist, wusste das Team um Kapitänin Alexandra Popp sehr wohl einzuschätzen. "Die Art und Weise war natürlich nicht so, wie wir uns das vorstellen", sagte die Stürmerin des VfL Wolfsburg.

In der ersten Halbzeit sei es "einfach zu wenig" gewesen. Es sei aber auch "eine Qualität von uns, hintenraus die Moral zu haben, unser Spiel aufzudrücken und es für uns zu entscheiden" - wie schon beim 3:2 nach 0:2 zum Auftakt in die EM-Qualifikation im April in Österreich.

Auch Doppelpackerin Gwinn hob die Comeback-Qualitäten hervor. "Mit uns ist immer zu rechnen, auch wenn der Start mal in die Hose geht", sagte die Spielerin des Meisters Bayern München, die mit ihren beiden Treffern (84. und 88./Foulelfmeter) das Spiel endgültig entschied. Zuvor hatte ihre Vereinskollegin Lea Schüller für das erlösende 2:1 (77.) gesorgt.

Mit dem Weltranglisten-29. hatten die Vize-Europameisterinnen deutlich mehr Mühe als erwartet. Zu einigen defensiven Unkonzentriertheiten kamen Schwächen in der Umschaltbewegung. So brachte Natalia Padilla-Bidas vom 1. FC Köln die Polinnen bereits nach 28 Sekunden in Führung. Für den Ausgleich sorgte Wiktoria Zieniewicz (34.) per Eigentor nach einer Ecke.