Hetze kriegt Lena Oberdorf nicht klein: "Voller Fokus" für heißen Sommer

Ein wenig hatte auch ihre gute Freundin Lea Schüller die Finger im Spiel. Schon während der WM im Vorsommer, verriet die Bayern-Stürmerin, habe sich das Duo ausgetauscht, "dass wir gerne wieder zusammen spielen würden, auch Obis Mutter hat gesagt, dass es Zeit wird, dass wir wieder in einer Mannschaft spielen." Wie einst bei der SGS Essen, wo beide ihre ersten Bundesliga-Schritte machten.

Gemeinsam richten sie im Nationalteam nun den Fokus auf das große Highlight Olympia (25. Juli bis 11. August). Doch vorher will das Team von Horst Hrubesch noch im Eiltempo das Ticket für die EM 2025 in der Schweiz eintüten. Dazu peilt der Tabellenführer der Gruppe A4 zwei Siege gegen Polen am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock und vier Tage später in Gdynia an.

"Wir wollen uns eine gute Ausgangslage verschaffen, aber auch auf Olympia vorbereiten", meinte Oberdorf. Es ist ein Spagat - genau wie die knapp bemessene Zeit für ihren Umzug: "Bis zum 10. Juni bin ich hoffentlich durch, dann kann ich Urlaub machen."

Vielleicht auch mit ihrem Bruder Tim, der nach dem dramatisch verpassten Aufstieg mit Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga-Relegation auch die Akkus aufladen muss. Gerade mit Blick auf das Elfmeterschießen (5:6) gegen den VfL Bochum war die Vize-Europameisterin "schon sehr stolz" auf ihn: "Seinen Elfer macht er echt in einer guten Innenverteidiger-Manier oben links rein."