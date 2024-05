FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt da DFB Pokal Finale der Frauen live im TV und Livestream?

Im Free-TV zeigt am heutigen Tag das ZDF das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 15.40 Uhr mit seiner Übertragung der Partie. Claudia Neumann kommentiert am Abend das Spiel für das ZDF.

Alternativ bietet Euch das ZDF die Option das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg im Livestream auf zdf.de oder in der ZDF-Mediathek zu verfolgen.

Für die Pay-TV-Übertragung des DFB-Pokalfinals zeigt sich Sky zuständig. Sky beginnt mit den Vorberichten zu der Partie um 15.15 Uhr auf Sky Sport Top Event und auf Sky Sport Mix. Für den Pay-TV-Sender ist am Abend Hannes Herrmann als Kommentator im Einsatz.

Als Sky-Kunden könnt Ihr das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg zudem im Livestream verfolgen. Den Livestream des Pay-TV-Sender findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.