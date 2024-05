FC Barcelona vs. Olympique Lyon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Finale der Frauen im TV und Livestream?

Nur noch zwei Teams befinden sich im Kampf um den Titel der Frauen-Champions-League. Dabei handelt es sich um den Titelverteidiger FC Barcelona und um den Rekord-Champions-League-Sieger Olympique Lyon. Die beiden Teams treten am heutigen Samstag, den 25. Mai, im Sam-Mames-Stadion in Bilbao gegeneinander an.

Barca sicherte sich das Finalticket mit einem 2:1-Sieg nach Hin- und Rückspiel gegen den FC Chelsea. Lyon hatte weniger Probleme, gegen Paris Saint-Germain gewann man beide Spiele (5:3 insgesamt).