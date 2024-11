Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt ist am heutigen Donnerstag, 7. November, in der Europa League Gastgeber für Slavia Prag. Im Deutsche Bank Park beginnt die Partie des 4. Spieltags um 18.45 Uhr.

Die Eintracht ist stark in die Gruppenphase gestartet. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden liegt sie als Tabellensechster im Vorderfeld. Der Gegner aus der tschechischen Hauptstadt steht bei vier Punkten. Hervorzuheben ist das 1:1 gegen Ajax Amsterdam am 2. Spieltag. Der Bundesligist sollte also gewarnt sein.