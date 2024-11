Besiktas Istanbul vs. Malmö FF, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fener in EL im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch, den 6. November, kommt es in der Europa League zur Begegnung zwischen Besiktas Istanbul und Malmö FF. Der Anpfiff des Duells am 4. Gruppenspieltag soll um 16.30 Uhr im Besiktas Stadyumu in Istanbul erfolgen.

Europa League 18.45 Uhr vs Şükrü Saracoğlu Stadium Fenerbahce Istanbul Fener Union Saint-Gilloise USG Hier live schauen

Doch wer zeigt das Spiel Free-im TV und Livestream? SPOX hat die Antwort.