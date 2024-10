RTL, Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Fußball Europa und Conference League 3. Spieltag heute live im Free-TV und Livestream?

RTL, Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Fußball Europa League und Conference League 3. Spieltag heute live im Free-TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an den Spielen der Europa League und der Champions League liegen in dieser Saison bei lediglich einem Anbieter: RTL. Der Privatsender zeigt an jedem Spieltag eine Partie live im Free-TV sowie viele weitere Partien im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+.

Heute zeigt RTL insgesamt zehn Spiele live. Im Free-TV wird das Gastspiel der TSG Hoffenheim beim FC Porto live ausgestrahlt. Die weiteren neun Spiele könnt Ihr ausschließlich im Livestream über RTL+ verfolgen.

Dank einer Kooperation zwischen RTL und Sky zeigt der Pay-TV-Sender in dieser Saison an jedem Spieltag zwei Partien live im Pay-TV und im Livestream via SkyGo und WOW. Heute sind das Panathinaikos Athen gegen den FC Chelsea (Conference League, ab 18.35 Uhr auf Sky Sport Top Event) und Tottenham Hotspur vs. AZ Alkmaar (Europa League, ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Top Event).

Welche Spiel ihr live auf RTL, RTL+ und Sky sehen könnt, findet Ihr in der weiter unten folgenden graphischen Darstellung.