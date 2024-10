Europa und Conference League, Übertragung heute live: Wo läuft der 3. Spieltag im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag, 24. Oktober, liegt der Fokus im europäischen Vereinsfußball auf der Europa League und der Conference League. Am 3. Spieltag der Europa League sind mit Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim zwei Bundesligisten im Einsatz, in der Conference League mit dem 1. FC Heidenheim einer.

Während in der Europa League heute 16 Spiele ausgetragen werden, sind es in der Conference League 18.