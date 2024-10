Europa League, Übertragung heute bei Sky oder RTL: Wo läuft welches Spiel live im Free-TV und Livestream?

Wenn Ihr Partien der Europa League live sehen möchtet, ist Eure erste Anlaufstelle RTL. Der Privatsender zeigt jeden Spieltag zahlreiche Duelle, und das ist auch heute so. Im Free-TV auf RTL wird ab 20.15 Uhr (Start der Vorberichte) Besiktas Istanbul vs. Eintracht Frankfurt ausgestrahlt, darüber hinaus gibt es einen Haufen weiterer Begegnungen und eine Konferenz im Livestream auf der kostenpflichtigen Plattform RTL+:

Ferencvaros Budapest vs. Tottenham Hotspur

Besiktas vs. Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim vs. Dinamo Kiew

Lazio Rom vs. OGC Nizza

Elfsborg vs. AS Rom

Rigas Futbola Skola vs. Galatasaray Istanbul

FC Twente vs. Fenerbahce Istanbul

FC Porto vs. Manchester United

Aufgrund einer Kooperation der beiden Sender besitzt auch Sky eine Sublizenz für die EL und darf zwei Partien pro Spieltag live zeigen. In dieser Woche findet Ihr FC Porto vs. Manchester United und Lazio Rom vs. OGC Nizza auf beiden Sendern. Der Sky-Livestream ist mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW freischaltbar.