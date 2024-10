Eintracht Frankfurt, Europa League: Besiktas Istanbul vs. SGE heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Eintracht hat ihre EL-Saison mit einem 3:3-Remis gegen Viktoria Pilsen eröffnet und will gegen Istanbul den ersten Sieg einfahren. Besiktas allerdings dürfte ebenfalls durchaus motiviert in sein erstes Heimspiel gehen, die Gastgeber kassierten am ersten Spieltag nämlich eine 0:4-Pleite gegen Ajax Amsterdam.

Vor Beginn: Gespielt wird am heutigen Donnerstag (3. Oktober) im Besiktas Stadyumu in Istanbul. Um 21 Uhr soll der Anpfiff erfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Besiktas Istanbul vs. Eintracht Frankfurt!