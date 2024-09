RTL, Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Fußball Europa League 1. Spieltag heute live im Free-TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte für die Europa League besitzt die RTL Mediengruppe, vereinzelt werden aber auch bei Sky Spiele gezeigt. Was jedoch die heutigen Partien betrifft, ist nur RTL mit der Übertragung beauftragt worden. So ist das Spiel FC Midtjylland vs. TSG Hoffenheim im Free-TV und im kostenpflichtigen Livestream bei RTL (AS Rom vs. Athletic Bilbao und Fenerbahce Istanbul vs. Union Saint-Gilloise) zu sehen. Darüber hinaus werden drei weitere Partien nur bei RTL+ zur Verfügung gestellt: