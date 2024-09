© getty

Europa League: Warum läuft Fenerbahce Istanbul vs. Union Saint-Gilloise heute nicht live bei RTL im Free-TV? Livestream?

Obwohl RTL die Rechte an der Europa League hält, wird es keine Übertragung im Free-TV geben. Das liegt an mehreren Faktoren.

Zum einen zeigt der Kölner Privatsender die Partie ausschließlich im Livestream über den kostenpflichtigen Dienst RTL+ - und zum anderen hat sich auch Sky die Rechte an Fenerbahce Istanbul vs. Union Saint-Gilloise.

Der Pay-TV-Sender überträgt an diesem Spieltag gleich zwei Begegnungen. Dazu gehört auch die AS Rom gegen Athletic Bilbao. Im Livestream könnt Ihr wie gewohnt via SkyGo oder WOW dabei sein.