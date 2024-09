Europa League, Spielplan und Termine: Warum finden heute keine Spiele statt?

Im Rahmen der Europa League steigen heute zwar keine Spiele, dafür aber in der Champions League. Der 1. Spieltag wird abgeschlossen. Aufgrund der neuen Modi in allen europäischen Wettbewerben - Champions League, Europa League und Conference League - werden pro Turnier auch mehr Spiele bestritten als noch in der vergangenen Spielzeit. Dadurch hat sich auch der Spielplan ein wenig verändert. Weil die Champions League, zumindest in dieser Woche, von Dienstag bis Donnerstag gleich drei Tage beansprucht, bleibt kein Raum mehr für die Europa League.

Lange müsst Ihr auf den Start der Europa League jedoch trotzdem nicht warten, gleich nächste Woche geht der 1. Spieltag am Mittwoch, den 25. September, mit den ersten neun Spielen los. Der zweite Teil der ersten Spielrunde geht am Folgetag, am Donnerstag also, vonstatten.

Ab dem 2. Spieltag geht es dann wie sonst üblich so weiter, dass die Runden der Ligaphase beider Wettbewerbe stets in derselben Woche bestritten werden.