Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL 1. Spieltag im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Viktoria Pilsen wird am heutigen Abend live und in voller Länge im Free-TV gezeigt. Für die Übertragung des Europa-League-Spiels zeigt sich RTL zuständig. Dort seht Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 20.15 Uhr. So sieht das RTL-Team heute aus:

Moderation: Laura Papendick

Laura Papendick Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Lothar Matthäus

Darüber hinaus zeigt der Privatsender die Begegnung live und vollumfänglich im Livestream. Den kostenpflichtigen Livestream des Europa-League-Duells findet Ihr auf RTL+. Dort könnt Ihr alternativ die Begegnung in der Konferenz verfolgen.