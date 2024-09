Eintracht Frankfurt in der Europa League live sehen: Alle Informationen zur Übertragung der SGE Spiele im Free-TV und Livestream

Am Mittwoch, dem 25. September, geht es in der Europa League los, Eintracht Frankfurt steigt einen Tag später in das Geschehen ein. Die SGE wird am Donnerstag (26. September) ab 21 Uhr Viktoria Pilsen zu Gast haben.

Wie die Champions League zeigt sich auch die Europa League in diesem Jahr in einem neuen Gewand: Die Gruppenphase ist Geschichte, stattdessen wird es eine Ligaphase mit allen 36 Teilnehmern geben. Jedes Team absolviert acht Partien, am Ende der Ligaphase qualifizieren die Plätze eins bis acht sich für das Achtelfinale - die Plätze neun bis 24 müssen in eine Zwischenrunde.