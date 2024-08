Europa League: Die neue Auslosung heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Wie auch die Champions League hat sich auch der Modus der Europa League verändert. Die Teilnehmerzahl wurde von 32 auf 36 vergrößert. Diese spielen nicht mehr in einer Gruppenphase, sondern in einer Liga ums Weiterkommen. Alle Mannschaften bestreiten acht Duelle - vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die besten acht Teams am Ende der Ligaphase ziehen ins Achteifinale. Um die anderen acht Achtelfinaltickets kämpfen die Mannschaften von Platz neun bis 24 in einer Zwischenrunde.

vor Beginn Die Ziehung findet um 13 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco statt.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der neuen Europa-League-Ligaphase.