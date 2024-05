Atalanta Bergamo vs. Olympique Marseille heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Europa League Halbfinale Rückspiel im TV und Livestream?

Die Europa League hat längst schon die spannende Phase erreicht. Aktuell wird die Halbfinalrunde gespielt. Die Hinspielpartien wurden vergangene Woche bereits absolviert, der heutige Donnerstag (9. Mai) steht deshalb im Zeichen der beiden Rückspiele. In einem davon treten der Serie-A-Klub Atalanta Bergamo und Olympique Marseille aus Frankreich gegeneinander an. Für das Rückspiel, das um 21 Uhr angestoßen wird, dient das Gewiss Stadium in Bergamo als Spielstätte.

Beide Teams haben noch gute Chancen auf das Weiterkommen, da man sich um Hinspiel mit 1:1 trennte.

Parallel zum Rückspiel zwischen Bergamo und Marseille streiten in der BayArena der deutsche Meister Bayer Leverkusen und die AS Rom (Hinspielergebnis: 2:0 für Bayer) um den Einzug ins Finale, das am 22. Mai in Dublin über die Bühne geht.