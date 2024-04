FC Liverpool: Wo läuft Atalanta Bergamo vs. LFC im Europa League Viertelfinale Rückspiel heute live im Free-TV und Livestream?

Atalanta Bergamo duelliert sich am heutigen Donnerstag, den 18. April, in der Europa League mit dem FC Liverpool. Das Viertelfinalrückspiel startet um 21.00 Uhr im Gewiss Stadium in Bergamo.

Der FC Liverpool droht aktuell eine bislang herausragende Saison noch in den Sand zu setzen. Nach dem Aus im FA Cup droht dem FC Liverpool auch das Ausscheiden in der Europa League. Gegen Atalanta Bergamo unterlag die Mannschaft von Jürgen Klopp am vergangenen Wochenende klar mit 0:3.

Und auch in der Liga verloren die Liverpooler zuletzt. Gegen Crystal Palace hatten die heutigen Gäste mit 0:1 das Nachsehen. In der Premier League liegt der LFC damit nur noch auf Rang drei. Wie läuft es heute für den FC Liverpool?