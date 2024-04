Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale im TV und Livestream?

In der Europa League startet am heutigen Donnerstag, den 11. April, die Runde der letzten Acht. Die Viertelfinalhinspiele beginnen am Abend um 21.00 Uhr.

Mit Bayer Leverkusen ist im Viertelfinale der Europa League noch ein deutsches Team vertreten. Der Spitzenreiter der Bundesliga bekommt es am heutigen Abend vor heimischen Publikum mit West Ham United zu tun. Wie schlägt sich die Mannschaft von Xabi Alonso gegen das Premier-League-Team?

Neben West Ham United ist mit dem FC Liverpool eine weitere Mannschaft aus England im Viertelfinale der Europa League mit dabei. Das Team von Jürgen Klopp trifft im Anfield Stadium auf Atalanta Bergamo. Die weiteren Duelle am Abend lauten AC Mailand vs. AS Rom und Benfica Lissabon vs. Olympique Marseille.