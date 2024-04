Atalanta Bergamo vs. FC Liverpool heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League Viertelfinale Rückspiel im TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstagabend, den 18. April, empfängt Atalanta Bergamo den FC Liverpool zum Duell in der Europa League. Die Viertelfinalpartie wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort des Rückspiels dient das Gewiss Stadium in Bergamo.

Der FC Liverpool steht in der Europa League mit dem Rücken zur Wand. Das Hinspiel verlor das Team von Jürgen Klopp gegen Atalanta Bergamo deutlich mit 0:3 und steht somit vor dem Aus im Europapokal.

Die Liverpooler bissen sich im Hinspiel die Zähne an der guten Verteidigung der Italiener aus. Zudem zeigte sich der FC Liverpool in der Defensive mehr als ein Mal nachlässig. Können die Mannen von Jürgen Klopp das Ruder am Abend noch herumreißen?