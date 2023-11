Der SC Freiburg trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf Olympiakos Piräus. Bei SPOX wird die Partie live getickert.

In der Europa-League-Gruppenphase geht es heute wieder einmal zur Sache. Der SC Freiburg empfängt Olympiakos Piräus. Hier könnt Ihr das Duell live mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Freiburg führt die Tabelle der Gruppe A mit neun Punkten an, Olympiakos ist mit vier Zählern Dritter. Nicht nur deshalb nehmen die Breisgauer heute die Favoritenrolle ein, sondern auch wegen des 3:2-Sieges in der Hinrunde in Griechenland.

vor Beginn Der Anpfiff erfolgt um 18.45 Uhr, als Spielstätte dient das Europa-Park-Stadion in Freiburg.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus.