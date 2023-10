Backa Topola vs. SC Freiburg 1:3: Hattrick-Capitano Vincenzo Grifo schießt Freiburg Richtung K.o.-Runde

Anzeige PRÄSENTIERT VON

Vincenzo Grifo hat den SC Freiburg mit einem lupenreinen Hattrick in Richtung K.o.-Runde der Europa League geschossen.

Das runde Leder krallte sich Vincenzo Grifo natürlich sofort nach dem Abpfiff. "Den Ball habe ich eingepackt - und ich werde ihn von allen unterschreiben lassen. Sowas schafft man vielleicht einmal im Europacup", sagte der überglückliche Hattrick-Capitano des SC Freiburg: "Ich bin mega happy, dass ich drei Tore gemacht habe." Kurz zuvor hatte Grifo den SC vor einer lange drohenden Blamage in der serbischen Provinz bewahrt und die Breisgauer in Richtung K.o.-Runde der Europa League geschossen. Der Fußball-Bundesligist gewann am dritten Vorrunden-Spieltag nach einem Pausenrückstand dank des Deutsch-Italieners 3:1 (0:1) beim serbischen Vizemeister TSC Backa Topola. Kapitän Grifo traf per Handelfmeter (49.), per Freistoß (59.) und aus dem Spiel heraus (73.) für den SC, der in der Liga am Sonntag bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen ran muss. In der Europa League liegt Freiburg mit sechs Punkten im Soll. Nemanja Petrovic war für Backa Topola erfolgreich (13.). "Er schießt den Elfer rein, macht ein tolles Freistoßtor und rückt dann beim dritten Tor gut ein", lobte Freiburgs Trainer Christian Streich bei RTL+ seinen Matchwinner: "Ich bin sehr zufrieden, dass wir das Spiel gedreht haben." Der Sieg war allerdings teuer erkauft. Roland Sallai erlitt wahrscheinlich einen Muskelfaserriss, Maximilian Philipp eine Schulterverletzung. Backa Topola bestraft Freiburg beim ersten Angriff Vor 4000 Zuschauern passierte in den ersten Minuten so gut wie nichts. Die Serben, die in der Qualifikation zur Champion League in der dritten Runde an Sporting Braga aus Portugal gescheitert waren, überließen den Freiburgern weitgehend den Ball. Der SC konnte damit allerdings nichts anfangen. Besser machten es die Gastgeber. Gleich bei seinem ersten Angriff traf der Klub aus der 16.000 Einwohner zählenden Kleinstadt in der Nähe der ungarischen Grenze. Außenverteidiger Petrovic bestrafte das kollektive Versagen der Freiburger Defensive. SC Freiburg: Sallai und Philipp müssen verletzt runter In der 23. Minute musste Sallai raus, für ihn kam Lucas Höler. Besser wurde das Spiel des Europa-League-Achtelfinalisten der vergangenen Saison dadurch nicht. Viel mehr als ein Abseitstor von Höler (37.) brachten die Freiburger in der ersten Hälfte nicht zustande. Zu allem Überfluss musste Philipp in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs vom Platz. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkten die Freiburger wacher, Grifo gelang vom Punkt früh der Ausgleich. Drei Minuten später hatte der er die SC-Führung auf dem Fuß. Kurz darauf traf Grifo per Freistoß - bevor er seinen Hattrick perfekt machte und sich wenig später bei seiner Auswechslung (80.) den verdienten Applaus abholte.

Backa Topola vs. SC Freiburg - 1:3 Tore 1:0 Petrovic (13.), 1:1 Grifo (50./HE), 1:2 Grifo (59.), 1:3 Grifo (73.) Aufstellung Backa Topola Ilic - Cvetkovic (78. Vlalukin), Antonic, Calusic, Petrovic (79. Sos) - Stojic, Radin, Djakovac (79. Stanic), Vulic (68. Pantovic) - Jovanovic, Rakonjac Aufstellung SC Freiburg Atubolu - Ginter, Lienhart, Gulde - Doan, M. Eggestein, Höfler, Weißhaupt, Sallai (24. Höler), Grifo - Philipp (45.+1. Gregoritsch) Gelbe Karten Cvetkovic (60.), Vlalukin (88.), Calusic (90.+2.) / Lienhart (88.) Backa Topola vs. SC Freiburg, Europa League: Das 1:3 zum Nachlesen im Liveticker 90.+5. Dann beendet Schiedsrichter Aliyar Aghayev das Treiben auf dem Platz. 90.+4. Freiburg hält das Geschehen weit vom eigenen Tor fern, bewegt sich tief in der gegenrischen Hälfte, holt selbst Ecken raus. Michael Gregoritsch kommt sogar noch zum Abschlsus, wird aber abgeblockt. 90.+2. Josip Calusic betreibt noch etwas Frustabbau, lässt Junior Adamu über die Klinge springen und kassiert seine erste Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb. 90. Soeben läuft die reguläre Spielzeit ab. Vier Minuten soll es noch obendrauf geben. Freiburg kontrolliert die Sache, lässt nichts mehr anbrennen. 88. Gelb holt sich zugleich Philipp Lienhart ab, der sich über das Einsteigen von Jovan Vlalukin heftig echauffierte. Auch Freiburgs Verteidiger war noch nicht vorbelastet. 88. Jovan Vlalukin hält gegen Noah Weißhaupt die Sohle drüber. Das bringt ihm die erste Verwarnung in dieser Gruppenphase ein. 86. Über einen Freistoß auf der linken Seite kommen die Hasuherren dann noch einmal zum Abschluss. Josip Calusic kann Noah Atubolu allerdings nicht ernsthaft auf die Probe stellen. 84. In halblinker Position sucht Michael Gregoritsch den Abschluss. Der Linksschuss aus etwa 19 Metern bewegt sich flach in Richtung des linken Pfostens. Veljko Ilic ist zur Stelle und macht das Geschoss unschädlich. 82. Ein spürbarer Ruck geht nicht durch die Mannschaft des serbischen Vizemeisters. Und mit jeder verstreichenden Minute wird es schwieriger. 80. Darüber hinaus wird Maximilian Eggestein durch Kiliann Sildillia ersetzt. Mit den Spielerwechseln sind wir beiderseits durch. 80. Bei den Gästen gibt es ebenfalls neues Personal. Anstelle des Matchwinners Vincenzo Grifo darf fortan Junior Adamu mitmischen. 79. Darüber hinaus macht Ifet Djakovac Feierabend. Petar Stanic übernimmt. 79. Ferner räumt Nemanja Petrovic zugunsten von Bence Sos das Feld. 78. Aufseiten der Gäste sollen neue Spieler für frischen Wind sorgen. Für Milos Cvetkovic kommt Jovan Vlalukin. 77. Aktuell wirkt der Bundesligist sehr souverän, das wollen sich die Gäste jetzt natürlich nicht mehr nehmen lassen. Und zuletzt wurde auch eine gute Balance gefunden. Ein gewisses Maß an eigener Aktivität empfiehlt sich auch weiterhin. 75. Für den TSC bedeutet das natürlich einen spürbaren Nackenschlag. Können die Jungs von Zarko Lazetic jetzt noch die Überzeugung aufbringen, um hier noch etwas zu bewegen? Backa Topola vs. SC Freiburg: Europa League JETZT im Liveticker - Tor Freiburg 73. Tooooor! FK TSC - SC FREIBURG 1:3. Mit einem langen Ball wird auf der rechten Seite Ritsu Doan zur Grundlinie geschickt. Es folgt dessen hohe Hereingabe. Auf Höhe des zweiten Pfostens nimmt Vincenzo Grifo die Kugel unbedrängt technisch sauber an und hat dann die Ruhe, aus etwa sieben Metern mit dem rechten Fuß überlegt ins linke Eck zu schießen. Freiburgs Kapitän fabriziert hier einen lupenreinen Hattrick. 72. Durch die Bestrebungen des serbischen Vizemeisters läuft die Partie derziet offener ab. Zugleich wollen auch die Gäste den Ball haben. So neutralisiert man sich. Mit anderen Worten: Freiburg hat die Sache momentan im Griff. 68. Erstmals greift Zarko Lazetic aktiv ins Geschehen ein, nimmt Milos Vulic aus dem Spiel und bringt dafür Milos Pantovic. 65. Vollends überlassen wollen die Gäste dem Gegner das Spiel nicht. Das wäre auch nicht nachd en Viorstellungen von Christian Streich. Daher raffen sich die Breisgauer jetzt wieder auf, bemühen sich um den Ball. 63. Der TSC hat die Zeichen der Zeit erkannt, wird jetzt wieder aktiver. Zugleich legen die Freiburger eine Verschnaufpause ein, lassen es gerade etwas ruhiger angehen. 61. Aus dem Nichts werden plötzliuch die Gastgeber gefährlich. Ein langer Ball rutscht auf links durch. Und Ifet Djakovac hat freie Bahn in den Sechzehner. In halblinker Position schließt der Mittefeldspieler ab, verfehlt das kurze Eck knapp und trifft das Außennetz. 60. An der Seitenlinie streckt Milos Cvetkovic den zu entwischen drohenden Noah Weißhaupt nieder und verdient sich seine erste Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb. Backa Topola vs. SC Freiburg: Europa League JETZT im Liveticker - Tor Freiburg 59. Tooooor! FK TSC - SC FREIBURG 1:2. Nach einem Handspiel von Ifet Dakovac liegt der Ball im rechten Halbfeld zum Freistoß für die Breisgauer bereit. Und der Kapitän macht es! Vincenzo Grifo schießt mit dem rechten Fuß direkt drauf, überrascht Veljko Ilic mit dem gar nicht so platzierten Ball. Der serbische Keeper erwischt das Ding nicht mehr rechtzeitig. 57. Natürlich will der Sport-Club mehr. Die Gäste spielen weiter nach vorn. Von den Hausherren kommt derzeit gar nichts mehr, die haben hinten alle Hände voll zu tun. 55. Freiburg greift über links an. Von dort flankt Noah Weißhaupt musztergültig. Michael Gregoritsch schraubt sich zum Kopfball in die Höhe und setzt den unhaltbar ins rechte Eck. Doch dann ertönt der Abseitspfiff, der Weißhaupt betrifft. Und das ist richtig knapp, aber korrekt entscheiden. 52. Von der linken Seite bewegt sich Noah Weißhaupt ins Zentrum, schießt von der Strafraumgrenze mit dem rechten Fuß. Josip Calusic blockt ab. Umd en Abpraller bemüht sich Ritsu Doan links im Torraum vergeblich. Aber da ist ja noch Vincenzo Grifo, der das Tpr mit seinem Rechtsschuss aus ungünstigem Winkel verfehlt. Backa Topola vs. SC Freiburg: Europa League JETZT im Liveticker - Tor Freiburg 49. Tooooor! FK TSC - SC FREIBURG 1:1. Vincenzo Grifo übernimmt die Verantwortung. Der Kapitän schießt den Handelfemter mit dem rechten Fuß halbhoch ins rechte Eck, während Veljko Ilic auf die andere Seite unterwegs ist. 48. Elfmeter für den SC Freiburg! Die Gäste nehmen sich der Sache gleich wieder an, erarbeiten sich einen Eckball. Dieser segelt von rechts hoch herein. Sasa Jovanovic hat beide Hände am Oberkörper von Matthias Ginter. Und der Ball landet genau an seinen Armen. 46. Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. 46. Jetzt rollt der Ball wieder in der TSC Arena. Backa Topola vs. SC Freiburg: Europa League JETZT im Liveticker - Anpfiff 2. Halbzeit Halbzeit Nach 45 Minuten liegt der SC Freiburg beim FK TSC in Backa Topola mit 0:1 zurück. Dabei gaben die Breisgauer von Beginn an und dann auch über weite Strecken den Ton an, hatten insgesamt mehr vom Spiel. Doch die Serben agierten anfangs sehr effizient. Mit ihrem ersten nennenswerten Angriff gingen die Hausherren in Führung, hatten zusammen mit den drei, vier Minuten danach ihre beste Phase. Dann allerdings übernahm der Sport-Club wieder das Kommando. Die Freiburger verzeichneten vier gute Torabschlüsse und zwei richtig große Torchance. Bei der ersten verletzte sich Roland Sallai. Die zweite Gelegenheit führte zum Tor, welches aber aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde.

© getty Freiburg liegt zur Halbzeit 0:1 hinten. Backa Topola vs. SC Freiburg: Europa League JETZT im Liveticker - Halbzeitpause 45.+5. Dann bittet Schiedsrichter Aliyar Aghayev die Akteure zur Pause in die Kabinen. 45.+2. Übrigens wurden vier Minuten Nachspielzeit angezeigt. 45.+1. Auch für Maximilian Philipp geht es nicht weiter. Noch vor der Pause muss Christian Streich ein zweites Mal verletzungsbedingt tauschen. Michael Gregoritsch steht als Ersatz bereit. 45. Erst jetzt kommt es zur Ausführung des fälligen Freistoßes. Natürlich ist das eine Sache für Vincenzo Grifo. Links in der Box nimmt Matthias Ginter das Ding freistehend direkt. Allerdings gestaltet sich der Winkel spitz. Der dennoch gefährliche Rechtsschuss zischt durch den Torraum und rechts an der Kiste vorbei. 43. Nach einem heftigen Luftzweikampf und dem Foul von Josip Calusic bleibt Maximilian Philipp am Boden liegen, hat sich an der linken Schulter wehgetan. 39. Tatsächlich wird der Freiburger Treffer nachträglich aberkannt. Bei der ursprünglichen Flanke von der rechten Seite, getreten von Matthias Ginter, befand sich Vincenzo Grifo in Abseitsposition. Es bleibt also beim 1:0 für den TSC. 37. Jetzt kommt der SC Freiburg zum Torerfolg. Zunächst läuft der Angriff über rechts. Nach der langen Flanke führt Noah Weißhaupt an der linken Strafraumgrenze den Ball, flankt gefühlvoll. Voncenzo Grifo verlängert per Kopf. Mittig am Torraum fährt Lucas Höler unorthodox das rechte Bein aus und kickt die Kugel aus kanpp fünf Metern mit der Hacke ins rechte Eck.Als der Jubel der Gäste längst abgeebbt ist, gibt es plötzlich Einwände. 36. Dann gibt es erneut solch einen Umschaltmoment. Abermals kommt der TSC über rechts - jetzt mit Milos Cvetkovic. Denn halbhohe Hereingabe kann Milos Vulic im Sechzehner nicht sauber verarbeiten. 33. Die Gastegeber lauern inzwischen verstärkt auf Konter. Lange Ballbesitzphasen der Serben werden seltener, die versuchen, schnell nach vorn zu gelangen. So ist schließlich auch das Tor gefallen. 31. Inzwischen geben die Gäste wieder klar den Ton an. Noch bleibt den Freiuburgern auch noch genügend Zeit, um den Rückstand wettzumachen. Doch es deutet sich an, dass dafür ein mächtig dickes Brett zu bohren ist. 29. Dann startet Noah Weißhaupt ein Solo, orientiert sich von links zur Mitte, zieht dann aus halblinken 18 Metern ab. Der Rechtsschuss fliegt in Richtung des kurzen Ecks. Dorthin wirft sich Veljko Ilic und hält sicher. 25. Erneut steht Vincenzo Grifo zum Freistoß bereit. Diesmal gibt es eine hohe Hereingabe, die den Kopf von Philipp Lienhart erreicht. Dieser kommt nicht durch. Doch statt die erhoffte Ecke ausführen zu dürfen, wird auf Abseits entscheiden. 24. In der Tat kehrt der verletzte Roland Sallai nicht auf den Rasen zurück. Inzwischen ist Lucas Höler bereit, den ungarischen Nationalspieler zu ersetzen. 22. Bei seiner Torchance hat sich Roland Sallai wehgetan, liegt dort neben dem gegnerischen Tor und muss behandelt werden. Das schaut nach einer muskulären Sache im linken Oberschenkel aus. 21. Auf der Gegenseite wird der Sport-Club erstmals richtig gefährlich. Von der rechten Seite spielt Vincenzo Grifo einen Freistoß sehr clever in die Mitte. Die Kugel springt durch den Sechzehner. Links im Torraum taucht Roland Sallai frei auf, bekommt den Ball aber nicht mehr richtig herumgezogen und schießt links vorbei. 19. Dann tritt Milos Vulic die erste Ecke für den TSC von der rechten Seite. Nahe des Elfmeterpunktes steigt Nemanja Stojic unwiderstehlich zum Kopfball hoch, steht da extrem ind er Luft, schädelt die Kugel aber über die Querlatte. 18. Unterdessen hat Matthias Ginter inzwischen einen Kopfverband bekommen, ist aber weiter mit von der Partie. 21. Auf der Gegenseite wird der Sport-Club erstmals richtig gefährlich. Mit gewachsenem Selbstvertrauen spielen die Serben aktuell munter nach vorn und schicken sich an, sich die Führung nachträglich zu verdienen. Backa Topola vs. SC Freiburg: Europa League JETZT im Liveticker - Tor Backa Topola 13. Tooooor! FK TSC - SC Freiburg 1:0. Erstmals tragen die Hausherren einen zielgerichteten Angriff vor. Dieser läuft über rechts und Sasa Jovanovic. Dieser flankt fast von der Grundlinie in die Mitte. Dort scheint Matthias Ginter nach seiner Verletzung nicht ganz auf der Höhe zu sein, zögert kurz. Unterdessen entwischt in seinem Rücken Nemanja Petrovic und netzt ein. 12. Dann flankt Noah Weißhaupt von der rechten Seite. Die Hereingabe verlängert ziemlich mittig im Sechzehner Maximilian Eggestein mit dem Kopf. Das Spielgerät fliegt über die Kiste. Kurz darauf kehrt Matthias Ginter auf den Rasen zurück. 11. Dann wird Matthias Ginter vom Unparteiischen gebeten, sich am Spielfeldrand behandeln zu lassen. Der Abwehrspieler hat eine Platzwunde über dem rechten Auge. Die Blutung muss natürlich gestillt werden. 9. Jetzt wird den Gästen der erste Eckstoß dieser Partie zugesprochen. Auf der rechten Seite schreitet Ritsu Doan zur Tat, findet mit seiner Hereingabe aber keinen Mannschaftskameraden. Denn kommt es wenig später zu einem ersten Torabschluss. Roland Sallai probiert es aus der Distanz, verfehlt aber das Ziel. 7. Dieser flankt fast von der Grundlinie in die Mitte. Dort scheint Matthias Ginter nach seiner Verletzung nicht ganz auf der Höhe zu sein, zögert kurz. Unterdessen entwischt in seinem Rücken Nemanja Petrovic und netzt ein. 12. Dann flankt Noah Weißhaupt von der rechten Seite. Die Hereingabe verlängert ziemlich mittig im Sechzehner Maximilian Eggestein mit dem Kopf. Das Spielgerät fliegt über die Kiste. Kurz darauf kehrt Matthias Ginter auf den Rasen zurück. 11. Dann wird Matthias Ginter vom Unparteiischen gebeten, sich am Spielfeldrand behandeln zu lassen. Der Abwehrspieler hat eine Platzwunde über dem rechten Auge. Die Blutung muss natürlich gestillt werden. 9. Jetzt wird den Gästen der erste Eckstoß dieser Partie zugesprochen. Auf der rechten Seite schreitet Ritsu Doan zur Tat, findet mit seiner Hereingabe aber keinen Mannschaftskameraden. Denn kommt es wenig später zu einem ersten Torabschluss. Roland Sallai probiert es aus der Distanz, verfehlt aber das Ziel. 7. Freiburg bemüht sich ums Spiel, ist häufig am Ball. Noch bekommt der Bundesligist keine Zielstrebigkeit rein. Davon sind die Hausherren noch ein ganzes Stück weiter entfernt. 5. Wiederholt gibt es jetzt offenbar Probleme mit den Bällen. Immer wieder wird das Spielgerät ausgetauscht. Fehlt es da etwa an Luft? Gerade ist die Partie wieder unterbrochen. Der Referee hat Funkkontakt. 3. Das Stadion in Backa Topola ist nicht sonderlich groß, fasst etwa 4.500 Zuschauer. Dennoch sind einige leere Plätze zu entdecken. Ausverkauft schaut das nicht aus. 1. Soeben ertönt der Anpfiff zum ersten Pflichtspiel zwischen beiden Klubs. Die Hausherren stoßen in der TSC Arena an. Backa Topola vs. SC Freiburg: Europa League JETZT im Liveticker - Anpfiff vor Beginn Kurz vor dem Anpfiff schauen wir auf das Schiedsrichtergespann. An der Pfeife agiert Aliyar Aghayev. Der aserbaidschanische FIFA-Referee hat zur Unterstützung als Assistenten seine Landsleute Zeynal Zeynalov und Akif Amirali sowie den Vierten Offiziellen Kamal Umudlu dabei. Mit der Videoüberwachung wurden die Türken Alper Ulusoy und Abdulkadir Bitigen betraut. vor Beginn Freiburg ist in diese Gruppenphase mit einem 3:2 bei Olympiakos eingestiegen. Das Heimspiel gegen West Ham ging 1:2 verloren. Darauf folgte ein 0:3 beim FC Bayern München. Davon zeigte sich der Sport-Club zuletzt erholt und setzte sich 2:1 gegen Bochum durch. In der Bundesliga werden die Breisgauer derzeit als Achter geführt. Und im nationalen Pokalwettbewerb sind sie anders als der heutige Gegner noch vertreten, waren in der vergangenen Saison aber ebenfalls Halbfinalist. vor Beginn National hat der TSC zwei Niederlagen einstecken müssen. Als letztjährige Halbfinalist ist man in dieser Saison im Pokal gleich in der 1. Runde nach Elfmeterschießen in Smederevo gescheitert. Die einzige Liga-Niederlage setzte es Anfang des Monats zu Hause gegen Spartak Subotica (0:2). Hinzu kamen zuletzt vermehrt Unentschieden. Seit sechs Pflichtspielen ist man sieglos. Den letzten vollen Erfolg gab es Mitte September gegen Zeleznicar Pancevo (6:3). Damals war man noch Tabellenführer der Super Liga, hat inzwischen aber Partizan und Roter Stern vorbeiziehen lassen müssen. vor Beginn Seit dem Jahr 2020 unternimmt der Klub zaghafte Schritte auf der europäischen Bühne. Allerdings scheiterte man in jenem Jahr bereits in der Qualifikation zur Europa League. Als serbischer Vizemeister startete der TSC im Sommer in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation, zog dort aber gegen Sporting Braga klar den Kürzeren. In der Folge landete man eine Etage tiefer und damit erstmals in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs. Zum Auftakt setzte es ein 1:3 beim Conference-League-Sieger West Ham United. Im Heimspiel gegen Olympiakos gab es ein 2:2 vor Beginn Während die UEFA vom TSC Backa Topola spricht, ist in Serbien FK TSC geläufig und auch offiziell. Fudbalsi Klub ist soweit klar. Und aus dem Kürzel TSC geht in gewisser Weise die Herkunft hervor, heißt das doch Topolyai Sport Club. Topolya ist ungarisch für Topola und gehörte, als der Verein 1913 gegründet wurde, zu Österreich-Ungarn. Heute heißt die serbische Stadt Backa Topola. vor Beginn Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 2:1-Heimsieg gegen Bochum keine Veränderungen, Christian Streich schickt Freiburg heute mit der identischen Anfangsformnation auf den Platz. vor Beginn Für den SC Freiburg stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Atubolu - Ginter, Lienhart, Gulde - Doan, Eggestein, Höfler, Weißhaupt, Sallai, Grifo - Philipp. vor Beginn Im Vergleich zum 1:1 im Punktspiel am Samstag beim FK Vozdovac nimmt Zarko Lazetic zwei Wechsel vor. Anstelle von Vukasin Krstic und Milos Pantovic (beide Bank) rücken Josip Calusic und Milos Vulic in die Startelf des TSC. vor Beginn Zu Beginn der Berichterstattung gilt unser Interesse den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zunächst der Mannschaftsaufstellung des FK TSC Backa Topola: Ilic - Cvetkovic, Antonic, Calusic, Petrovic - Stojic, Radin, Djakovac, Vulic - Jovanovic, Rakonjac. vor Beginn Die Partie wird um 18.45 Uhr in der TSC Arena in Backa Topola (Serbien) angepfiffen. vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Gruppenspiel zwischen Backa Topola und dem SC Freiburg.