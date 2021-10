Eintracht Frankfurt empfängt Olympiakos Piräus am 3. Spieltag der Europa League. Hier das gesamte Spiel im Liveticker.

Mit einem Sieg gegen Olympiakos Piräus am 3. Spieltag der Europa League könnte Eintracht Frankfurt auf den ersten Platz der Gruppe D springen. Den gesamten Spielverlauf könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Frankfurt reihte sich damit in eine kuriose Gesellschaft ein: Die der Bayern-Bezwinger, die nach ihrem Triumph über den deutschen Endgegner ihr nächstes Ligaspiel gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner verloren.

Vor Beginn: In der Bundesliga zeigt sich die Eintracht bisher nicht in guter Form. Durch die 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC am 8. Spieltag sind die Frankfurter auf den 14. Platz der Bundesliga gerutscht und sind damit aktuell weit von ihrem Saisonziel weg, um die europäischen Plätze mitzuspielen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus! Das Duell am 3. Spieltag der Europa League beginnt heute um 21 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus: Europa League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SGE: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Durm, Sow, Jakic, Kostic - Kamada, Borre - Paciencia

Trapp - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Durm, Sow, Jakic, Kostic - Kamada, Borre - Paciencia Piräus: Vaclik - Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk - Mady Camara, Bouchalakis - Masouras, Aguibou Camara, Onyekuru - Tiquinho

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus: Europa League heute im TV und Livestream

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus ist heute im Free-TV zu sehen! RTL überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge.

Diese Übertragung ist auch im Livestream via TVNow zu empfangen, dafür braucht Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet das Abo 4,99 Euro pro Monat.

Dort könnt Ihr neben dem Einzelspiel live und exklusiv in voller Länge auch die heutige Konferenz genießen, in der insgesamt acht Spiele aus Europa League und Conference League zu sehen sind.

Europa League: Das sind die Spiele des 3. Spieltags am Donnerstag

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 18.45 Uhr Fenerbahce SK Royal Antwerp FC Lazio Rom Olympique Marseille Ludogorez Rasgrad Sporting Braga FC Midtjylland Roter Stern Belgrad Real Betis Sevilla Bayer 04 Leverkusen Rapid Wien Dinamo Zagreb 21.00 Uhr Glasgow Rangers Bröndby IF Sparta Brag Olympique Lyon PSV Eindhoven AS Monaco Sturm Graz Real Sociedad San Sebastian SSC Neapel Legia Warschau Eintracht Frankfurt Olympiakos Piräus Lokomotive Moskau Galasataray SK West Ham United KRC Genk

Europa League: Die Tabelle in Gruppe D vor dem 3. Spieltag

Olympiakos Piräus hat seine ersten beiden Spiele in dieser Saison der Europa League souverän mit insgesamt 5:1 Toren gewonnen.