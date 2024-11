Nahm er einen Tag nach EM-Einsatz Kokain? Brisantes Video von Skandal-Schiedsrichter David Coote aufgetaucht

Der englische Schiedsrichter David Coote sorgt noch einmal für Schlagzeilen: Auf einem von der Sun geteilten Video ist Coote dabei zu sehen, wie er durch eine US-Banknote mit weit aufgerissenen Augen weißes Pulver schnupft, bei dem es sich um Kokain handeln könnte.

Laut der Sun wurde jenes acht-sekündige WhatsApp-Video, das Coote wohl während der EM 2024 in seinem Hotel aufnahm, von dem Schiedsrichter an einen Freund geschickt. Es soll am 6. Juli aufgenommen worden sein - einen Tag, nachdem Coote beim EM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Portugal (5:3 n.E.) als VAR-Assistent im Einsatz gewesen war.

Zuvor war schon ein Video Cootes in Umlauf gekommen, in dem er den früheren Liverpool-Trainer Jürgen Klopp aufs Übelste beleidigte. Der 42-Jährige wurde daraufhin suspendiert, zudem hat die FA Ermittlungen aufgenommen.

Wie Sky Sport News berichtet, wurde die englische Schiedsrichtervereinigung PGMOL auch über das neue Video mit Coote in Kenntnis gesetzt.

Coote pfeift seit 2018 in der Premier League, hat in Englands höchster Spielklasse bereits mehr als 90 Spiele geleitet.