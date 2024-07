Zwei Spiele Sperre für Merih Demiral! UEFA verhängt nach Wolfsgruß offenbar Strafe gegen Türkei-Verteidiger

Eine offizielle Stellungnahme der UEFA gibt es noch nicht. Türkische Medien beriefen sich am Donnerstagabend auf den türkischen Verband, wonach noch keine Entscheidung getroffen worden sei.

Demirals Geste hatte in den vergangenen Tagen für viel Aufruhr gesorgt. Der Wolfsgruß ist ein Symbol der "Grauen Wölfe". So werden die Anhänger der rechtsextremistischen und ultranationalistischen "Ülkücü-Bewegung" bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Die "Grauen Wölfe" gelten als rassistisch und nationalistisch, Minderheiten wie Armenier und Kurden werden von ihnen verfolgt.

Die UEFA hatte daher Ermittlungen gegen Demiral angestellt: "Im Zusammenhang mit dem UEFA-Europameisterschafts-Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei, das am 2. Juli in Leipzig ausgetragen wurde, ist eine Untersuchung gemäß Artikel 31 Absatz 4 der UEFA-Disziplinarordnung in Bezug auf das mutmaßlich unangemessene Verhalten des Spielers Merih Demiral vom Türkischen Fußballverband eingeleitet worden", hieß es in einem Statement.

"Fremdenfeindlich": Zoff um Wolfsgruß eskaliert