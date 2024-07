Stürmerlegende legt Bayern-Star Harry Kane England-Abschied nahe: "Er war nicht er selbst in diesem Turnier"

Kane wurde bei der EM mit drei Treffern einer von sechs Torschützenkönigen des Turniers. Seine Leistungen ließen aber zu wünschen übrig, sodass er sowohl im Halbfinale als auch im Finale ausgewechselt wurde.

Mit 66 Toren in 98 Länderspielen ist Kane Englands Rekordtorschütze. In der Bundesliga war er in seiner Debütsaison beim FC Bayern ebenfalls der erfolgreichste Spieler der Liga mit 36 Treffern in 32 Partien.

Am 28. Juli feiert Kane seinen 31. Geburtstag. Nach seinem Urlaub wird er beim FC Bayern mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen, in der er endlich einen Titel holen will. In der vergangenen Saison wurden die Münchner in der Bundesliga nur Dritter, schieden im DFB-Pokal früh in Saarbrücken und in der Champions League im Halbfinale gegen Real Madrid aus.