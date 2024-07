Keine Trraumtore mehr: Xherdan Shaqiri verkündet Rücktritt aus Schweizer Nati

Bei sieben großen Turnieren kam er zum Einsatz, bei sechs davon trug er sich in die Torschützenliste ein. Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Europameisterschaft in Deutschland traf Shaqiri gegen Schottland mit einem traumhaften Schlenzer.

Überhaupt waren spektakuläre Auftritte bei großen Turnieren sein Markenzeichen: Sein Seitfallzieher von der Strafraumgrenze im EM-Achtelfinale 2016 gegen Polen etwa wurde als Tor des Monats in Deutschland ausgezeichnet.

Bei der WM 2014 erzielte Shaqiri beim 3:0-Sieg der Schweizer in der Vorrunde gegen Honduras alle drei Treffer.