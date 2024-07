"Ich würde alle Auszeichnungen meiner Karriere hergeben": Harry Kane lechzt nach erstem Titel

De la Fuente sprach im Bauch des Olympiastadions. Dort also, wo sein Team am 15. Juni mit einem 3:0 gegen Kroatien in das Turnier gestartet war. Der Spanien-Coach hatte damals das Ziel ausgegeben, zum Finale wieder nach Berlin zurückzukehren. "Ich erinnere mich noch gut an diese Worte", sagte er nun: "Und jetzt sind wie hier. Ich bin stolz auf die Reise, die wir gemacht haben."

Immerhin: Ein kleine Kampfansage ließ sich der sonst so abgeklärte de la Fuente dann doch noch entlocken. "Ich bin ein Gladiator, das habe ich schon oft gesagt. Ich mag es, in der Arena zu stehen und im Zirkus zu kämpfen", sagte er und versprach den spanischen Fans ein kleines Spektakel: "Denn ich weiß, dass meine Spieler genau so denken."