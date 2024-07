"Fantastischer Typ mit der Einstellung eines Kindes": Geläuterter Marko Arnautovic ist Österreichs X-Faktor

© getty

Marko Arnautovic für Österreich Schlüsselspieler von Ralf Rangnick

Nach der Zeit in Bremen (2010 bis 2013), er ging in die englische Premier League zu Stoke City und danach zu West Ham United, fing sich Arnautovic so langsam. Einem zweijährigen Intermezzo in China folgte die Rückkehr nach Italien, wo er in der vergangenen Saison als Leihspieler vom FC Bologna ausgerechnet bei Inter Mailand so etwas wie seinen dritten Frühling erlebte. Sieben Tore in 35 Pflichtspielen sind in seinem Alter durchaus ordentlich.

Im EM-Achtelfinale am Dienstag (21 Uhr) gegen die Türkei ist Arnautovic ein Schlüsselspieler Rangnicks. Weil der eigentliche Kapitän David Alaba nach einem Kreuzbandriss ausfällt, gibt Arnautovic auf dem Feld den Takt vor, er führe die Mannschaft "genau so, wie er ist, auf seine Art auch richtig", so Rangnick, der seit dem zweiten Gruppenspiel gegen Polen (3:1) auf Arnautovic in der Sturmspitze setzt. Das Vertrauen dankte ihm Arnautovic prompt mit einem verwandelten Elfmeter.

Dabei war sich Arnautovic gar nicht so sicher, ob das mit ihm und Rangnick passen würde, als jener 2022 die Mannschaft übernahm. Wegen der Spiel-DNA, die Rangnick einst schon Red Bull Salzburg und RB Leipzig eingeimpft hatte.