Wimbledon statt Fußball! Mats Hummels schaut sich Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien nicht an

Hummels tauchte laut Bild am Freitagabend, kurz vor dem Anpfiff des DFB-Spiels in Stuttgart gegen Spanien, beim Tennis-Turnier in England auf. Er besuchte Court 2 der Wimbledon-Anlage, wo sich zu diesem Zeitpunkt der Deutsche Jan-Lennard Struff und Daniil Medvedev gegenüberstanden.

Begleitet wurde der Innenverteidiger von seiner Freundin Nicola Cavanis, mit der er sich für gewöhnlich nur selten in der Öffentlichkeit zeigt. Zuletzt rund um das Champions-League-Finale seines Ex-Klubs Borussia Dortmund gegen Real Madrid.

Hummels gilt als großer Fan von Struff, er nahm sogar in dessen Box Platz. Nach dem dritten Satz lag sein Kumpel mit 1:2 hinten, ehe die Partie wegen Regens unterbrochen wurde.