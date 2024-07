Verwunderung über Ansetzung für Spanien vs. England: EM-Final-Schiedsrichter "nicht mal in Frankreich der Top-Mann"

"Die Wahl der UEFA auf Francois Letexier für das EM-Finale am Sonntag wird für so manchen in der Welt der Schiedsrichter eine große Überraschung sein - auch in Frankreich, denn nicht einmal dort gilt er als der Top-Mann", schrieb Clattenburg in der Daily Mail.

Der 49-jährige Engländer, der selbst bei der EM 2016 im Einsatz war, hätte Clement Turpin für die logischere Wahl gehalten. Jener sei nämlich Frankreichs bester Schiedsrichter und habe "anders als Letexier schon die Finals in der Europa League und der Champions League in seinem Lebenslauf stehen", so Clattenburg weiter.

Dass sich die UEFA nicht für den Italiener Daniele Orsato entschied, sieht Clattenburg in dessen anstehendem Karriereende begründet. "Es wäre für ihn daher ein sehr emotionales Spiel und schwer gewesen, sich komplett auf seinen Job als Schiedsrichter zu fokussieren."