Theorie zur schwachen EM von Harry Kane mit England: "Würde mich nicht wundern, wenn er mit Spritzen gespielt hat"

Harry Kane? "Das ist Zeitverschwendung"

"Wir können über Harry Kane reden, aber das ist Zeitverschwendung. Wir wissen ganz genau, dass es nur Worte sind. Gareth wird ihn niemals außen vor lassen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das tun würde. Es würde einen sehr mutigen Trainer erfordern, dies zu tun", erklärte der einstige Profi von Manchester United und ergänzte: "Vielleicht ist Gareth an einem Punkt angelangt, an dem er froh ist, Harry auszuwechseln und jemanden zu bringen, der für Abwechslung sorgt. Aber Harry wird gegen die Niederlande in der Startelf stehen. England wird nicht ohne ihn auf das Spielfeld gehen."

England hat bislang noch keinen überzeugenden Sieg bei der Europameisterschaft eingefahren. Auf eine enttäuschende Gruppenphase mit nur zwei Toren folgten ein jeweils denkbar knapper Erfolg über Slowenien und die Schweiz im Achtel- bzw. Viertelfinale.

Mit insgesamt 65 Toren in 96 Spielen ist Kane der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft. Auf Platz zwei liegt Wayne Rooney mit zwölf Treffern weniger auf dem Konto.

Am Mittwoch kann es Kane seinen Kritikern beweisen, wenn England im Halbfinale um 21 Uhr auf die Niederlande trifft. In einem möglichen Finale würde am kommenden Sonntag (14. Juli) Spanien warten.