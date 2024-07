Spaniens Lamine Yamal bricht im EM-Finale Rekord von Pelé

Der Youngster stand einen Tag nach seinem 17. Geburtstag in der Startelf von Trainer Luis de la Fuente und wurde damit zum jüngsten Spieler, der in einem Endspiel eines großen Turniers auflief. Die bisherige Bestmarke hielt Brasiliens Pelé mit seinem Einsatz bei der WM 1958 in Schweden.

Es ist nicht der erste Rekord, den Lamine Yamal bei der EM gebrochen hat: Mit seinem Einsatz im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien wurde er zum jüngsten Spieler der Turnier-Geschichte.