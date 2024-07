© getty

Spanien vs. England, Schiedsrichter EM Finale: Wer pfeift das Endspiel der Europameisterschaft?

Der Schiedsrichter für das Finale der EM wird François Letexier sein, es ist der vierte EM-Einsatz für den Franzosen. Der 35-Jährige war bisher im Einsatz bei den Vorrundenspielen Kroatien vs. Albanien (2:2) und Serbien vs. Dänemark (0:0) sowie dem Achtelfinale Spanien vs. Georgien (4:1). Damit betreut er zum zweiten Mal ein Spiel mit spanischer Beteiligung.

In der vergangenen Saison des Vereinsfußball kam er auf 15 Einsätze in der Ligue 1, dazu pfiff er fünfmal in der Champions League. Beim Finale der Königsklasse zwischen Real Madrid und dem BVB (2:0) war er der Vierte Offizielle.

Letexier ist seit 2017 FIFA-Schiedsrichter, im anstehenden Finale wird er von seinen Landsleuten Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni an der Seitenlinie unterstützt. Szymon Marciniak aus Polen ist Vierter Offizieller, Video-Assistent Jerome Brisard ist ebenfalls Franzose.