Rodri nicht bester Spieler bei der EM? Jamie Carragher nennt spanischen Mannschaftskollegen

Ruiz bildete gemeinsam mit Rodri und Dani Olmo im Mittelfeld das Herzstück der Furia Roja. Der 28-Jährige stand in sechs von sieben Spielen in der Startformation und lieferte im Verlauf der Endrunde zwei Tore und zwei Assists. Er wurde von der UEFA in die Mannschaft des Turniers aufgenommen. Insgesamt steht er bei 29 Länderspielen.

Der Linksfuß stammt aus der Jugend von Betis Sevilla. 2018 wechselte er für 30 Millionen Euro Ablöse zu Napoli. 2022 holte ihn PSG für 22,5 Millionen Euro in die Ligue 1. Ruiz' Vertrag in Paris läuft noch bis 2027.