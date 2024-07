Nach scharfer Kritik: Jamal Musiala verteidigt Bayern-Teamkollege Harry Kane

Kane stand nach den bisher schwachen Auftritten Englands bei der EURO in Deutschland bei vielen Fans, Experten und Medien in der Kritik. So schoss unter anderem der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann scharf in Richtung des 30-Jährigen.

"Gareth Southgate (Trainer England; Anm.d.Red.) muss sich Gedanken machen, was er mit Harry Kane macht. Mit Ollie Watkins hast du einen agilen Stürmer, der in Räume geht, in die Kane nicht geht oder gar nicht mehr hinkommt", schrieb Hamann in seiner Kolumne bei Sky.

Dem FC Bayern legte er sogar einen Verkauf des Stürmers im Sommer nahe. "Kane wird im Juli 31 und hat noch drei Jahre Vertrag in München. Bayern ist im Umbruch und will wieder in die Weltspitze, aber wenn ich mir die Weltspitze anschaue, hat Kanes Leistung damit nichts zu tun. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er nächstes Jahr bei den Bayern besser sein wird. Kane hat vergangene Saison 36 Bundesligatore geschossen, aber wenn sie ihn gebraucht haben, war er nicht da", so Hamann.

Für die englische Nationalmannschaft steht am Samstag das Viertelfinale gegen die Schweiz an. Aller Voraussicht nach wird Kane auch gegen die Eidgenossen in der Startelf stehen.