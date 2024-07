Provokanter Jubel: Kylian Mbappé legt sich mit Belgiens Eigentorschütze Jan Vertonghen an

In der 71. Minute fiel Kylian Mbappé im belgischen Strafraum, ohne dass es zu einer ernsthaften Berührung gekommen war. Der Neu-Madrilene forderte am Boden kniend einen Elfmeter, was Vertonghen auf den Plan rief. Der zog den Franzosen an seiner Maske, die er zum Schutz seiner gebrochenen Nase trägt. Das wiederum gefiel Mbappé gar nicht - und die Zwei lieferten sich ein hitziges Wortgefecht, das erst Schiedsrichter Nyberg mit einer deutlichen Ansage beendete.

Frankreich erzielte in der 85. Minute dann das entscheidende Tor, als Vertonghen einen eher harmlosen Versuch von Randal Kolo Muani unglücklich ins eigene Netz abfälschte. Das nahm Mbappé zum Anlass, um auf dem Weg zur französischen Jubeltraube demonstrativ und provokant vor Vertonghen zu feiern.