"Ich will keine Geschenke": Was sich Spaniens Wunderkind Lamine Yamal zum 17. Geburtstag wünscht

"Ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich keine Geschenke will, sollten wir gewinnen. Ich will einfach nur in Madrid mit meinen Teamkollegen feiern. Das ist alles", sagte der nun 17-jährige Offensivspieler des FC Barcelona der Marca.

"Es könnte verrückt werden", fügte Yamal an. "Schon vom Flughafen an würde jeder verrückt spielen. Wir würden in einer unglaublichen Euphorie ankommen. Eine EM zu gewinnen ist etwas Verrücktes, was seit 2012 nicht mehr passiert ist." Yamal und Co. treffen im EM-Finale am Sonntag in Berlin auf England.