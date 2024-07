"Jubel-Polizei": England-Ikone schimpft nach Ermittlungen gegen Jude Bellingham über UEFA

Lineker ist mit der Entscheidung der UEFA offensichtlich nicht einverstanden. "Um Himmels willen, die Jubel-Polizei der Euro 2024 ermittelt gegen Jude Bellingham. Lächerlich!", schrieb der 63-Jährige auf seinem X-Account.

In der Runde der letzten acht Mannschaften trifft England am kommenden Samstag um 18 Uhr in Düsseldorf auf die Schweiz. Ob Bellingham beim Spiel gegen die Eidgenossen dabei sein wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.