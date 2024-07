"Als hätte man Cristiano Ronaldo im Team": Kritik an Harry Kane reißt nicht ab

O'Hara kommentierte dann auch einmal mehr die fehlende Fitness Kanes, die im Turnierverlauf bislang augenscheinlich war: "Es gibt jetzt schon die Diskussionen, ob er überhaupt gegen Holland spielen soll. Er sieht schwerfällig und faul aus, macht keine Tiefenläufe und versucht auch nicht alles, um ein Tor zu machen."

England versucht am Mittwoch, im Halbfinale in Dortmund gegen die Niederlande den zweiten Einzug ins EM-Finale in Folge zu schaffen. Dort wartet dann in Berlin der Sieger des Duells zwischen Frankreich und Spanien.