Irritationen wegen Jude Bellingham? England-Stars angeblich wenig begeistert von Imagekampagne des Real-Madrid-Superstars

Bellingham spielte zwar keine wirklich gute EM, dennoch hatte er gehörigen Anteil daran, dass es England bis ins Finale schaffte.

So traf Bellingham zum 1:0-Sieg im Auftaktspiel gegen Serbien und rettete die Three Lions mit seinem herrlichen Fallrückzieher im Achtelfinale gegen die Slowakei kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung.

Im Endspiel gegen Spanien lieferte der 21-Jährige dann die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Cole Palmer. Da Mikel Oyarzabal wenige Minuten vor dem Abpfiff aber noch zum 2:1-Sieg für die Spanier traf, gingen die Engländer erneut leer aus und müssen weiterhin auf ihren ersten großen Titel seit der WM 1966 warten.