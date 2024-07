EM 2024, Finale in Deutschland: Datum, Ort, Spielplan, Zeitplan, Paarung, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Europameisterschaft in Deutschland ist nun bereits seit dem 14. Juni im Gange. Der Gastgeber musste im Viertelfinale in einem kontroversen Spiel nach Verlängerung die Segel streichen, das Sommermärchen bleibt also aus. Zwei Teams sind aber noch im Rennen um den prestigeträchtigen Titel, sie treten im Finale gegeneinander an.