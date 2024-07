Nicht Lamine Yamal, nicht Arda Güler: Fans wählen das schönste Tor der EM 2024

Müldürs Volleytreffer erhielt bei der Fanabstimmung die meisten Stimmen, wie die UEFA am Samstag mitteilte.

Die Türkei und Georgien lieferten sich am ersten Spieltag der Vorrunde ein spektakuläres Duell, bei dem die Türken die Oberhand behielten. Müldür erzielte in der 25. Minute den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Schützlinge von Trainer Vincenzo Montella.

Fenerbahce-Verteidiger Müldür nahm dabei eine zu kurz geratene Kopfballabwehr an der Strafraumgrenze direkt und drosch das Leder per Rechtsschuss unhaltbar für Georgiens Keeper Giorgi Mamardashvili in den Winkel.