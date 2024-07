EM 2024, Pause nach Viertelfinale: Wann geht es mit den Spielen im Halbfinale weiter?

Das erste EM-Halbfinale ist für Dienstag, den 9. Juli, angesetzt. Die Partie in der Allianz-Arena in München beginnt um 21 Uhr. Spanien trifft nach dem 2:1-Sieg über das DFB-Team im ersten Halbfinale auf den Gewinner des Spiels Portugal vs. Frankreich. Die beiden Mannschaften haben danach drei Tage Zeit, um sich auf das Halbfinale vorzubereiten.

Auch die Teams, die das Viertelfinale 3 und 4 bestreiten, können sich nach der Runde der letzten Acht drei Tage Pause gönnen. Das zweite EM-Halbfinale startet nämlich am Mittwoch, den 10. Juli, um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Dort trifft der Sieger der Partie Niederland vs. Türkei auf den Gewinner des Spiels zwischen England und der Schweiz.