EM 2024, Halbfinale in Deutschland: Datum, Orte, Spielplan, Zeitplan, Paarungen, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

EM 2024, Halbfinale in Deutschland: Datum, Orte, Spielplan, Zeitplan, Paarungen, Teams

Das erste EM-Halbfinale findet am Dienstag, den 9. Juli, statt und wird um 21 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen. In diesem Spiel trifft Spanien auf Portugal oder Frankreich.

Einen Tag später, am Mittwoch, den 10. Juli, geht dann das zweite EM-Halbfinale über die Bühne. Ebenfalls um 21 Uhr beginnt das Duell im Signal-Iduna-Park in Dortmund. In dieser Begegnung spielt der Sieger des Spiels Niederlande vs. Türkei gegen den Gewinner der Partie England vs. Schweiz.